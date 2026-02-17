Fortalece Estado a MiPyMES turísticas con programa de financiamiento en Juárez

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, realizó en Ciudad Juárez la plática informativa “Impulso al Financiamiento Turístico”, dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas del sector, con el objetivo de que conozcan las oportunidades e incentivos disponibles para fortalecer sus proyectos, ampliar su operación y consolidar su crecimiento.

Los trabajos fueron encabezados por el director de Planeación Turística, Francisco Javier Orrantia Franco, en representación del secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, así como por Manuel Manzanares, jefe de Financiamiento Turístico, y Jorge Chávez, representante de la dependencia en la Zona Norte.

La sesión tuvo como finalidad informar a las MiPyMES sobre los distintos programas de financiamiento que ofrece la dependencia, entre ellos un esquema que contempla préstamos de hasta 500 mil pesos para negocios con menos de un año de operación en el ramo turístico.

Se destacó además que estos apoyos contemplan una tasa de interés mínima, lo que facilita que las empresas puedan equiparse, mejorar su infraestructura y promocionar de manera más efectiva sus servicios y paquetes turísticos.

El objetivo de este financiamiento es que incrementen su flujo de operación, fortalezcan su oferta y, a través de ello, contribuyan a la promoción de los destinos del estado de Chihuahua.

En esta ocasión se contó con la asistencia de más de 20 agencias de viajes juarenses, por lo que la plática se enfocó en la relevancia estratégica de este sector y en las herramientas disponibles para potenciar su competitividad y crecimiento.

Este programa, que tiene una bolsa superior a los 12 millones de pesos a nivel estatal, también está disponible para pequeños hoteles, moteles, restaurantes y cualquier otro establecimiento que abone al desarrollo del sector turístico en Ciudad Juárez.