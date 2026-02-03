Registra Fiscalía seis denuncias por maltrato animal en lo que va del 2026

Durante lo que va de 2026, la Fiscalía ha recibido seis denuncias relacionadas con delitos en contra de animales de compañía, informó la coordinadora especializada en Delitos contra el Servicio Público, el Adecuado Desarrollo de la Justicia, Peligro contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública, Ana Luisa Payares López.

La funcionaria explicó que únicamente dos de estos casos corresponden a hechos que cumplen con los elementos del tipo penal, es decir, situaciones en las que se causaron lesiones o se privó de la vida a animales mediante actos de maltrato, mientras que las cuatro denuncias restantes fueron canalizadas a la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal para su atención administrativa.

Payares López precisó que la Fiscalía mantiene coordinación con las instancias ambientales para dar seguimiento a los reportes que no configuran delito, al tiempo que reiteró que los casos con características penales continúan su curso conforme a la ley.