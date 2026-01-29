Destina Estado más de 10 mdp para fortalecer infraestructura acuícola y pesquera en Chihuahua.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), destina más de 10 millones de pesos (mdp) en apoyos para infraestructura y equipo acuícola y pesquero, además de 1.5 mdp para el repoblamiento de embalses en la entidad, recurso programado para ejercerse durante 2026.

En seguimiento al Programa de Uso Sustentable del Agua, lo otorgado durante esta administración incluye obras de rehabilitación de estanquería, instalación de paneles solares, adquisición de bombas para la circulación de agua, aeradores, así como mantenimiento de invernaderos y equipamiento para la actividad pesquera.

Lo anterior, con el objetivo de incrementar la productividad, mejorar la condición socioeconómica de las y los productores, incentivar la inversión, promover la innovación tecnológica y fortalecer las capacidades productivas del sector.

Alan García Carrasco, jefe del Departamento de Uso Sustentable del Agua de la SDR, expresó que el Gobierno del Estado continúa con acciones estratégicas en beneficio de pescadores y acuicultores.

Para 2026, dijo, se tiene programado el apoyo a 20 productores para la adquisición de motores y embarcaciones, así como a 116 personas beneficiarias mediante materiales de pesca, construcción y/o rehabilitación de estanquería, paneles solares, bombas para circulación de agua, aeradores y mantenimiento de invernaderos.

Estas acciones serán en los municipios de Aldama, Ojinaga, Jiménez, San Francisco de Conchos, Saucillo, Rosales, Meoqui, Coyame, Manuel Benavides, Juárez, Chihuahua, Satevó, Santa Isabel, Madera, Guerrero, Temósachic, Namiquipa, Cuauhtémoc y Guachochi.

Además se llevarán a Guadalupe y Calvo, Balleza, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, La Cruz, Ignacio Zaragoza, Carichí y Ocampo, con una inversión global de 10 millones de pesos.

En cuanto al repoblamiento de embalses, García Carrasco explicó que este proceso se realiza a solicitud de los municipios o de las sociedades cooperativas pesqueras donde se localiza el cuerpo de agua.

Con base en ello, se calcula la cantidad de alevines a sembrar, se selecciona un proveedor que cumpla con los estándares de producción y sanidad, y posteriormente se programa la siembra.

El funcionario destacó que estos proyectos buscan no sólo incentivar la actividad acuícola, sino también facilitar las labores de los pescadores, especialmente en un contexto de sequía, que ha complicado las condiciones para el sector primario.

Agregó que, desde el inicio de la administración estatal, la meta ha sido hacer más accesibles los programas, al ampliar presupuestos y brindar mayor atención a los sectores acuícola y pesquero, en especial en la zona serrana y en regiones dedicadas al cultivo de trucha.