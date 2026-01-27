Cuauhtémoc Estrada: clave, una CEDH autónoma e independiente.

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado formalizó la terna de aspirantes que buscarán la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), luego de un proceso caracterizado por la transparencia, la apertura y el consenso entre las fuerzas políticas, informó el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada de morena y quien preside la JUCOPO.

El legislador explicó que la integración de la terna se sustentó en un esquema de evaluación equilibrado, en el que se ponderó en un 50 por ciento la trayectoria profesional de las personas aspirantes y en un 50 por ciento el desempeño mostrado durante las entrevistas públicas, realizadas los días 19 y 20 de enero.

Estrada Sotelo destacó que, pese a las diferencias naturales entre las fracciones parlamentarias, el acuerdo alcanzado refleja los mejores promedios obtenidos durante el proceso.

“Salió en consenso y eso me parece importante. La terna corresponde al mejor promedio de las calificaciones. Pudimos tener variaciones entre fracciones, incluso considerar que alguna aspirante estaba mejor evaluada que otra, pero en lo general hubo coincidencia”, señaló.

Subrayó como un hecho relevante que la terna esté integrada por tres mujeres, lo que abre la posibilidad de que, por primera vez en la historia de Chihuahua, una mujer encabece la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

“Son tres mujeres y eso es sumamente relevante. Existe la posibilidad, si así lo determina el pleno, de tener por primera vez una mujer al frente de la CEDH. No es cosa menor, porque históricamente la comisión ha sido presidida únicamente por hombres”, expresó.

El coordinador de morena puntualizó que, desde la perspectiva de su bancada, las tres integrantes de la terna cumplen con los requisitos técnicos, el conocimiento especializado, el perfil curricular y la idoneidad necesarios para el cargo. No obstante, advirtió que existen elementos sustantivos que deberán ser valorados en la etapa final del proceso.

“Hay aspectos que no deben pasar desapercibidos. Uno de ellos es la autonomía y la independencia que debe mantener la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es un factor que estamos obligados a buscar”, enfatizó.

En ese contexto, Estrada Sotelo comparó el desempeño de la CEDH de Chihuahua con el de otros organismos estatales del país, que ejercen de manera oficiosa mecanismos como las acciones de inconstitucionalidad frente a decretos legislativos.

“En muchas entidades, las comisiones estatales ejercen controles de constitucionalidad. Lamentablemente no podemos decir lo mismo en Chihuahua, y lo atribuyo a una falta de autonomía e independencia”, sostuvo.

Finalmente, recordó que el proceso aún no concluye y que la decisión definitiva corresponderá al Pleno del Congreso del Estado, el cual deberá elegir a la próxima persona titular de la CEDH a partir de la terna presentada por la JUCOPO.

“Todavía no hay un resultado final. Tenemos que esperar lo que determine el pleno. El principal factor que debe buscarse es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga autonomía e independencia para ejercer, en favor de las y los chihuahuenses, todos los recursos legales que la ley le otorga”, concluyó.