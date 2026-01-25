Imparte SIDE primer asesoría de 2026 sobre registro de marca en Saucillo.

El Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Económico de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), impartió la primera asesoría sobre registro de marca en el municipio de Saucillo, el pasado 22 de enero de 2026.

La capacitación estuvo a cargo de Gil Sánchez, jefe del Departamento de Desarrollo y Gestión Empresarial, y tuvo como objetivo fortalecer los negocios chihuahuenses interesados en proteger su imagen comercial, así como brindar información clara sobre el proceso de solicitud para el registro de marca ante las instancias correspondientes.

Durante la sesión, las y los participantes resolvieron dudas sobre el trámite, conocieron los beneficios de contar con una marca registrada y los riesgos que pueden evitarse al no protegerla, además de identificar a la propiedad industrial como un activo intangible clave para el crecimiento y diferenciación de cualquier negocio.

En el presídium se contó con la presencia de Guillermo Quintana, director de Emprendimiento y Desarrollo Económico; Margarita Ponce, directora de Desarrollo Económico; Mireya Salazar, titular de la Instancia Municipal de la Mujer; y Luis Arturo Chavarría, coordinador de Gabinete, en representación del alcalde de Saucillo.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, al impulsar acciones de asesoría, capacitación y acompañamiento.