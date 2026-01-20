Entrega JCAS obras de infraestructura hidráulica en el municipio de Rosales.

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) entregó obras de infraestructura hidráulica en los poblados de Loma Linda, La Garita y Santa Rita, del municipio de Rosales.

El director ejecutivo de la dependencia, Mario Mata, dijo que se hacen inversiones en acciones que impactan directamente la salud y calidad de vida de las personas: “El agua no es un tema menor, es una base para el desarrollo y el bienestar”, afirmó.

La rehabilitación de tanques y redes, sostuvo, permite mejorar la presión, reducir pérdidas y garantizar un servicio más confiable, que se traduce en menos fugas, mayor continuidad en el servicio y mejores condiciones sanitarias para las familias.

En la localidad de La Garita se rehabilitó un tanque elevado con una inversión de 495 mil 961 pesos, en beneficio de 567 habitantes. Los trabajos incluyeron limpieza general del área, la reparación de fallas y fugas existentes, así como el pintado del tanque con equipo neumático.

También se inauguró la rehabilitación del alcantarillado sanitario y la red de agua potable en la calle México, con una inversión de 8 millones 039 mil 073 pesos aportada de manera conjunta por el Ayuntamiento, la JCAS y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, en beneficio de 200 habitantes.

En Loma Linda y Santa Rita se rehabilitaron los tanques elevados con inversiones de 340 mil 625 pesos y 484 mil 835 pesos, respectivamente.

Con ambas obras 627 habitantes contarán con un servicio de agua potable acorde a sus necesidades. Los trabajos implicaron limpieza, reparación de fugas y rehabilitación estructural.