Vigilancia de la Policía Municipal fortalece la seguridad en los tianguis de la ciudad.

En 2025 se realizaron más de 400 recorridos

La Policía Municipal mantiene de manera permanente operativos de vigilancia en los distintos tianguis con el objetivo de garantizar la seguridad de comerciantes y visitantes, al ser un grupo extenso de la ciudad, y durante el año 2025 se realizaron más de 400 recorridos.

Los tianguistas han manifestado sentirse seguros y tranquilos con la presencia de los elementos policiacos, ya que esta cercanía genera confianza y permite que sus actividades comerciales se desarrollen en un ambiente de orden y tranquilidad. Asimismo, los consumidores pueden realizar sus compras con mayor comodidad y certeza.

La presencia visible de las fuerzas policiacas en los tianguis inhibe la comisión de delitos, previniendo robos, faltas administrativas y situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas. Estos operativos también permiten una respuesta inmediata ante cualquier incidente.

Con estas acciones, la Policía Municipal reafirma su compromiso de trabajar de la mano con los comerciantes y la ciudadanía para mantener espacios públicos seguros, fortaleciendo la convivencia y el desarrollo económico local.