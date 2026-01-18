Bills molestos por decisión de oficiales en intercepción.

ESPN

Alaina Getzenberg

El entrenador en jefe de Buffalo, Sean McDermott, se mostró convencido de que debió marcarse recepción en la derrota en tiempo extra ante Broncos

DENVER — El entrenador en jefe de los Buffalo Bills, Sean McDermott, se sentó junto a su casillero después de la derrota en los playoffs del sábado por la noche contra los Denver Broncos, viendo la misma jugada unas 20 veces. Cada vez, llegaba a la misma conclusión: el receptor de los Bills, Brandin Cooks, había completado la recepción en el tiempo extra.

“Esa jugada no tiene discusión. Es una recepción clara… y nadie puede convencerme de que ese balón no fue atrapado y en posesión de Buffalo“, declaró Sean McDermott a un reportero después de su conferencia de prensa posterior al partido. “Simplemente no tengo ni idea de cómo la NFL lo manejó, en particular, de la manera en que lo hicieron. Creo que los jugadores y los aficionados merecen una explicación”.

Los Bills perdieron 33-30 en la Ronda Divisional de la AFC. En su única posesión ofensiva en el tiempo extra, una decisión controvertida dejó a Sean McDermott con mucho que decir.

El mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, lanzó el balón campo abajo en tercera y 11 desde la yarda 36 de Buffalo, y aunque Cooks inicialmente atrapó el balón y parecía tener una rodilla en el suelo y estar derribado por contacto, el esquinero de los Broncos, Ja’Quan McMillian, puso su mano derecha sobre el balón cuando cayeron al suelo y se lo arrebató. En lugar de que Buffalo tuviera la posibilidad de intentar un gol de campo para ganar el partido, los Broncos se quedaron con el balón en su yarda 20.

“Me llevaba un paso de ventaja, y simplemente luché por el balón y terminé la jugada”, indicó McMillian. “Él tenía el balón al caer, y una vez que puse mi mano sobre el balón, pude quitárselo. Caí encima de él y simplemente levanté el balón y saludé a los aficionados”.

La jugada fue declarada intercepción, lo que el entrenador en jefe de los Broncos, Sean Payton, describió como “una jugada increíble”. Como no se permiten las revisiones en el tiempo extra, Sean McDermott pidió un tiempo fuera. Sentía que no se estaba llevando a cabo un proceso de revisión adecuado. Los árbitros no detuvieron el partido para revisar la jugada, pero fue revisada por los oficiales de repetición de la liga en New York.

Sean McDermott le dijo a un reportero que estaba “muy enfadado” y que el proceso debió haberse “manejado de manera diferente”.

“No entiendo por qué el árbitro principal que está en el partido no tiene la oportunidad de ver lo mismo que están viendo las personas en New York”, dijo.

Se realizó una entrevista aparte con el árbitro Carl Cheffers, quien explicó lo sucedido para justificar la intercepción.

“El receptor debe completar el proceso de la recepción”, indicó Cheffers. “Estaba cayendo al suelo como parte del proceso de la recepción y perdió la posesión del balón al tocar el suelo. El defensivo recuperó la posesión en ese momento. El defensivo fue quien completó el proceso de la recepción, por lo que se le otorgó el balón”.

Cheffers confirmó, tras revisar la jugada, que el balón no tocó el suelo.

Aunque Cooks afirmó haber atrapado el pase, reconoció que debería haber hecho más para evitar que la decisión quedara en manos de los árbitros. Varios jugadores de los Bills publicaron mensajes en redes sociales después del partido, indicando que, en su opinión, Cooks sí había completado la recepción.

“Era una jugada demasiado importante, una jugada que potencialmente decidía el partido, como para no revisarla con calma”, expresó Sean McDermott, refiriéndose a los árbitros. “Por eso tuve que pedir tiempo fuera. No era lo que quería hacer, pero tenía que hacerlo para asegurarme de entender lo que estaba pasando y de que ellos revisaran la jugada”.

Sean McDermott añadió: “Lo digo porque estoy defendiendo a Buffalo. Estoy defendiéndonos. Lo que pasó no es como deberían ser las cosas, en mi opinión. Estos muchachos pasan tres horas jugando al fútbol americano, dejando todo en el campo, y ni siquiera se dignan a decir: ‘Vamos a revisar esto con calma’. Por eso estoy molesto”.

En la siguiente serie ofensiva de los Broncos, que resultó en el gol de campo de la victoria, los Bills recibieron dos castigos por interferencia de pase a la defensiva, convirtiéndose en el segundo equipo en los últimos 25 años, tanto en temporada regular como en playoffs, en recibir múltiples castigos de este tipo en una misma serie en tiempo extra (Esto también le sucedió a los New York Jets contra los Green Bay Packers en 2018).

El esquinero Tre’Davious White, quien recibió el segundo castigo por interferencia de pase mientras cubría a Marvin Mims Jr., no estuvo de acuerdo con la decisión, que dejó a los Broncos en la yarda 8 de los Bills.

“Como back defensivo, eso es lo que uno busca: derribar al jugador y terminar la jugada. Y los árbitros simplemente no saben de fútbol americano”, dijo White.

White afirmó que Mims no estaba mirando hacia atrás para buscar el balón y que él “jugó con sus manos”.

“No lo toqué antes de que llegara el balón”, sentenció White. “Siento que terminé la jugada como me han enseñado”.