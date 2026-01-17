Jorge Soto asume la vocería del PAN en Chihuahua

En rueda de prensa, Jorge Soto fue presentado formalmente como vocero del Partido Acción Nacional en Chihuahua, una responsabilidad que —según explicó— tiene como eje central ordenar la narrativa del partido, comunicar con claridad y defender, con datos y resultados, la propuesta política del PAN frente al contexto nacional actual.

Durante su mensaje, Soto subrayó que la confianza otorgada por su partido implica una tarea concreta: comunicar, defender y posicionar. No se trata, dijo, de una vocería confrontativa por inercia, sino de una función estratégica orientada a explicar por qué Acción Nacional sigue siendo una opción viable y responsable para los chihuahuenses, particularmente a partir de resultados y no de excusas.

“El mejor esfuerzo debe estar puesto en poner en el centro de la actividad pública y política a las personas”, afirmó, al remarcar que la vocería buscará transmitir de manera constante la propuesta de valor del PAN, basada en gobiernos que dan resultados, fortalecen instituciones y asumen responsabilidades sin buscar culpables externos.

Soto explicó que, en cada espacio público, la vocería tendrá el objetivo de responder con claridad a una pregunta clave: por qué las y los chihuahuenses deben seguir confiando en Acción Nacional.

En ese sentido, adelantó que una parte esencial del trabajo será difundir los avances y logros de los gobiernos panistas, al tiempo que se harán contrastes “nítidos y claros” frente a lo que calificó como el fracaso y la corrupción de Morena en distintas áreas del país.El nuevo vocero enfatizó que este nombramiento no busca escalar el ruido político, sino elevar el nivel del debate público, aportando información verificable, explicaciones de fondo y una narrativa coherente con los valores del partido. “Resultados, no excusas”, reiteró, al descartar una estrategia basada en la victimización o la confrontación estéril.Finalmente, Jorge Soto destacó que su actuación como vocero estará guiada por tres principios fundamentales: veracidad, responsabilidad política y congruencia, valores que —dijo— no solo definen esta encomienda, sino también su desempeño como diputado. Con ello, el PAN busca consolidar una vocería que funcione como contrapeso útil, fortalezca a las instituciones y mantenga una visión de futuro para Chihuahua.