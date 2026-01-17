Diálogo constante con chihuahuenses, base para legislar en el Senado: Mario Vázquez

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, realizó una gira de trabajo por la comunidad de Chíneachi, en el municipio de Carichí, donde se entregaron chamarras, cobijas y alimento en grano como maíz y frijol, apoyos otorgados por la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado.

Durante el recorrido, el legislador expresó su satisfacción por acompañar al equipo que impulsa estas acciones en la región serrana, subrayó que lo más importante de estas visitas es el diálogo directo con la gente, para conocer de primera mano las realidades y dinámicas del Chihuahua profundo, y así cumplir con la responsabilidad de representar a todas y todos los chihuahuenses.“Para eso nos eligieron, para representar bien a la gente.

Tanto un servidor como el diputado local Arturo Medina, con la respuesta oportuna y efectiva de nuestra gobernadora Maru Campos, a través del secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, es posible traer estos apoyos que hoy llegan a la sierra”, destacó.

Vázquez reconoció también el trabajo del presidente municipal de Carichí, Alejandro Gutiérrez, a quien calificó como “un gran gestor” en beneficio de su comunidad, “estoy muy contento de estar aquí, con el equipo que está apoyando a Carichí, encabezado por el presidente municipal Alejandro Gutiérrez, que ha sido un gran gestor para traer estos apoyos que hoy benefician directamente a las familias”, señaló el senador.

Finalmente, el senador enfatizó la relevancia de mantener una comunicación constante con las comunidades serranas, ya que —dijo— es la base para llevar la voz y la visión de todos los chihuahuenses al centro del país.

“Estar en contacto con la gente de la sierra es fundamental, porque así podemos llevar sus necesidades, su visión y su realidad hasta el Senado de la República”, concluyó.