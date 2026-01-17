Aprovecha renovación de liciencia sin cita y primera vez con cita previa

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, informa a la ciudadanía que durante el mes de enero y febrero los trámites de renovación de licencias de conducir se estarán atendiendo sin necesidad de cita, con el objetivo de agilizar el servicio y facilitar el acceso a este trámite.

José Antonio Duran, titular de la Dirección de Movilidad y Cultura Vial, explicó que para las personas que realizarán el trámite de licencia por primera vez, será indispensable agendar una cita, a fin de garantizar una atención ordenada y el cumplimiento de los procesos correspondientes.

La SSPE exhorta a las y los usuarios a tomar en cuenta esta información antes de acudir a los módulos de atención, con el fin de evitar contratiempos y optimizar sus tiempos.

Con estas acciones, impulsadas por el Secretario Gilberto Loya, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de brindar un servicio eficiente, cercano y ordenado a la ciudadanía, fortaleciendo la cultura de la legalidad y la movilidad segura en el estado.