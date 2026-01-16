Maru tendrá reuniones en CDMX la próxima semana

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, dio a conocer que la próxima semana realizará una gira de trabajo en la Ciudad de México, donde sostendrá encuentros tanto con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como con autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).

En lo que respecta al Poder Judicial federal, la mandataria estatal adelantó que uno de los asuntos a tratar será el relacionado con el gusano barrenador, luego de que recientemente se dejó sin efectos el acuerdo publicado en noviembre de 2024, mediante el cual se buscaba fortalecer las medidas fitosanitarias para la protección del ganado.

Campos Galván señaló que este tema es de alta relevancia para el sector agropecuario del estado, por lo que resulta necesario revisar sus implicaciones jurídicas y el impacto que podría generar en la sanidad animal y la actividad ganadera.

Por otra parte, en su encuentro con la Fiscalía General de la República, la gobernadora indicó que se abordará la posible atracción de la investigación que actualmente desarrolla la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua en contra del exgobernador y actual senador por Morena, Javier Corral Jurado.

La mandataria subrayó que estos encuentros forman parte de la agenda institucional del Gobierno del Estado, con el objetivo de dar seguimiento a temas jurídicos y administrativos de interés para Chihuahua.