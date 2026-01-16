Entrega Rivas cobijas y refuerza llamado a la prevención ante bajas temperaturas

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, visitó la colonia 3 de Mayo donde realizó la entrega de cobijas y apoyos alimentarios a familias del sector, como parte de las acciones para apoyar a la población ante la temporada invernal.

Durante el recorrido, la legisladora aprovechó para hacer un llamado a la prevención, destacando que en los últimos días se han registrado temperaturas muy bajas en gran parte del estado, e incluso nevadas en la zona serrana y en otros puntos de Chihuahua, lo que incrementa los riesgos a la salud, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Carla Rivas invitó a las familias a tomar medidas preventivas como abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, cuidar especialmente a los sectores más vulnerables y acudir a revisión médica ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria.“

Es importante cuidarnos entre todos y no bajar la guardia durante esta temporada invernal, porque la prevención puede marcar la diferencia”, expresó la diputada local.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir recorriendo las colonias y atendiendo de manera directa las necesidades de la ciudadanía, especialmente en condiciones climáticas que representan un riesgo para la salud de las familias chihuahuenses.