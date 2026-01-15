Voces de Bob Esponja y Vegeta encabezarán el ChihuAgua Fest 2026

El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir Sáenz, invitó a las juventudes chihuahuenses a participar en el ChihuAgua Fest 2026, un evento enfocado en concientizar sobre la importancia del cuidado del agua y fomentar la participación ciudadana mediante el uso de herramientas tecnológicas como la aplicación Aguardianes.

El festival se realizará el próximo 28 de enero, en un horario de 11:00 a 18:00 horas, en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la ciudad de Chihuahua, donde se espera la asistencia de aproximadamente 4 mil 500 personas, entre estudiantes de nivel medio superior, superior y público en general.

El evento se desarrolla en el marco del próximo aniversario del programa Aguardianes.

Falomir Sáenz destacó que el ChihuAgua Fest está dirigido principalmente a las juventudes, con el propósito de generar conciencia sobre el impacto que esta generación tiene en su entorno social, comunitario y digital, utilizando un lenguaje dinámico y cercano a sus intereses.

Como parte del programa, se contará con la participación de ponentes de alcance local, nacional e internacional.

Entre ellos destacan Ashley Hinojos, activista ambiental con experiencia en sectores como el petróleo y el reciclaje; Luis Carreño, actor de doblaje y voz oficial de Bob Esponja en Latinoamérica; René García, reconocido por dar voz a personajes icónicos como Hyoga, Vegeta y Luke Skywalker; así como Carlos Chavira, creador de contenido chihuahuense que aborda temas sociales y políticos desde el humor y la sátira.

El evento incluirá un Pabellón del Arte, donde se exhibirá una escultura inspirada en una portada de National Geographic, diseñada para invitar a la reflexión sobre el consumo, los residuos y el cuidado de los recursos naturales.

Además, desde el acceso, los asistentes recorrerán un túnel LED inmersivo con recursos audiovisuales y estímulos sensoriales enfocados en la importancia del agua y la sostenibilidad.

Asimismo, patrocinadores del programa Aguardianes participarán mostrando cómo desde el sector productivo se impulsa el cuidado del agua, ofreciendo descuentos y promociones en más de 70 negocios locales.Dentro de las actividades se desarrollará el Foro Juvenil “¿Cómo anda el agua en Chihuahua?”, un panel integrado por líderes estudiantiles que compartirán inquietudes, propuestas y su visión sobre el cuidado del agua, así como el papel que desempeña la JMAS en esta materia.

Finalmente, el titular de la JMAS agradeció el respaldo de diversas instituciones educativas, entre ellas el Tecnológico de Monterrey, Tecnológico de Chihuahua, UACH, UTCH, UVM, Tec Milenio, URN, COBACH, Conalep, Cetis, CBTis, CECyTECH, la Escuela Normal Superior del Estado y la Universidad Politécnica, así como el trabajo conjunto con el Instituto Chihuahuense de la Juventud para ampliar la convocatoria al sector juvenil.