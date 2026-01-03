Invitan a disfrutar de las atracciones navideñas en la Plaza del Ángel

El Gobierno del Estado invita a la ciudadanía a seguir disfrutando de las atracciones navideñas instaladas en la Plaza del Ángel, las cuales permanecerán abiertas hasta el próximo domingo 11 de enero.

Durante la temporada decembrina, las y los chihuahuenses han podido divertirse con juegos y actividades gratuitas, entre las que destacan el carrusel de dos pisos y el Torbellino Navideño, espacios pensados para el entretenimiento de niñas, niños y personas adultas.

Asimismo, se mantiene disponible la pista de hielo, con un costo de 130 pesos por persona, la cual cuenta con una capacidad hasta de 300 usuarios por hora, convirtiéndose en una experiencia segura y divertida para toda la familia.

Las atracciones continuarán disponibles de lunes a viernes de 12:00 a 21:00 horas, y durante el fin de semana de 12:00 a 22:00 horas, por lo que se invita a la población a aprovechar los últimos días de esta oferta recreativa.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su interés de habilitar espacios de sana convivencia, diseñados para el esparcimiento y la unión familiar.