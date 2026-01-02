Reportan la muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones.

24 HORAS

por Luis Enrique Orduna Ramirez

De acuerdo con medios, se reportó el hallazgo sin vida de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, de los ‘Hombres de Negro’.

Este jueves 1 de enero el portal TMZ reportó que hallaron a la hija del actor de ‘Hombre de Negro’ al interior del exclusivo hotel Fairmont San Francisco, California, en los Estados Unidos.

El rotativo añadió que de acuerdo a un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco, hallaron el cuerpo de Victoria, de 34 años de edad, a las 2:52 horas de este jueves, en pleno Año Nuevo.

Sin embargo, no se han dado mayores detalles de la causa de muerte y la familia de Victoria Jones no se ha pronunciado al respecto.

Victoria -hija de Kimberlea Cloughley– siguió los pasos de su padre, Tommy Lee Jones, en la actuación y debutó en ‘Hombres de Negro II’ (2002), cuando era adolescente.

Posteriormente, apareció en ‘One Tree Hill’ (2003) y en ‘Los Tres Entierros de Melquíades Estrada’ (2005), película dirigida por su padre en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones , quien fungió como fotógrafa.