“Juez Gasca Núñez da peso a declaración de niño menor abusado sexualmente “ María Antonieta.

Sí, confirmo que, en este cuarto juicio oral, hubo una sentencia condenatoria dictada por primera vez contra Naomy Yamile R. P. (también referida como Naomi Yamile). Este proceso, que se centró en abusos sexuales agravados cometidos contra un niño de 2 años en la guardería “Techo Comunitario” (específicamente tocamientos de índole sexual el 22 de septiembre de 2022 y el 7 de julio de 2023), culminó con una resolución favorable para la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres (FEM). A continuación, te detallo el estatus actual al 10 de diciembre de 2025, basado en reportes judiciales y noticiosos recientes.

Cronología y Resultado del Juicio

Inicio del juicio: Se abrió en noviembre de 2025 (alrededor del 19 de noviembre), presidido por el juez Christian Jonathan Gasca Núñez en el Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos. Se desahogaron pruebas clave, como el testimonio del menor (quien identificó a la “maeta Naomi” como responsable de hacerle un “coco” o daño), peritajes psicológicos (que recomendaron terapia intensiva para la víctima), declaraciones de la madre, criminólogos de la FEM y análisis de grabaciones de la guardería.

Fallo condenatorio: El 2 de diciembre de 2025, el juez declaró a Naomy Yamile penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado. El juez enfatizó la prioridad del testimonio de la víctima menor de edad en delitos “de realización oculta” (sin testigos externos), y rechazó argumentos de la defensa sobre falta de identificación inicial o inconsistencias en peritajes. Esto rompió con los tres absolutorios previos (juicios 286/2024, 311/2024 y 137/2024), donde la Fiscalía no superó la presunción de inocencia por insuficiencia de pruebas directas.

Individualización de sanciones: El 9 de diciembre de 2025, en la audiencia correspondiente, se impuso la sentencia definitiva:

• 5 años de prisión: A purgarse en el Centro de Reinserción Social Femenil Numero 2 de Ciudad Juárez, Chihuahua.

• Multa: Equivalente a 333 días de salario mínimo (aproximadamente 37,000 pesos, según tabuladores actuales).

• Reparación del daño: Incluye costos médicos y psicológicos para la víctima (estimados en al menos 84,000 pesos para 70 sesiones de terapia, basados en lineamientos del IMSS y Unicef), más daño moral (pendiente de cuantificación exacta, priorizando la vulneración a la niñez). Naomy Yamile ya se encuentra privada de la libertad en dicho centro penitenciario desde su detención inicial en julio de 2023, por lo que esta sentencia la obliga a cumplir el resto del tiempo allí sin posibilidad de libertad inmediata.

Situación Actual (al 10 de diciembre de 2025)

Cumplimiento de la sentencia: La imputada está ingresada y comenzando a cumplir los 5 años de prisión. No se reportan recursos de apelación inmediatos por parte de su defensa (representada por abogados como Héctor Moctezuma, Mario Espinoza Simental y Jesús Antonio González Sariñana, bajo el “Proyecto Inocencia” de la Asociación de Abogados Penalistas), aunque podrían presentarse en los próximos días ante un Tribunal de Apelación. Si se apela, el proceso podría extenderse, pero no suspende el cumplimiento de la pena mientras se resuelve.