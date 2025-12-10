Robo en Louvre pudo evitarse por solo 30 segundos

fuente: AFP

La huida de los ladrones que robaron joyas en el Louvre en octubre podría haberse evitado si los hubieran detectado tan solo 30 segundos antes, estimó el miércoles un responsable de la investigación administrativa sobre la seguridad del museo, el más visitado del mundo.

Por solo 30 segundos de diferencia, los agentes de (la empresa de seguridad privada) o los policías podrían haber impedido la huida de los ladrones”, declaró Noël Corbin, director de la Inspección General de Asuntos Culturales, ante la comisión de cultura del Senado, la cámara alta del Parlamento francés.

La investigación fue encargada por la ministra de Cultura, Rachida Dati, para esclarecer las deficiencias de seguridad del museo parisino. El otro ponente de la investigación, Pascal Mignerey, subrayó que una cámara exterior “había filmado claramente la llegada de los ladrones, la instalación de la plataforma elevadora, cómo subían dos ladrones hasta el balcón y, unos minutos más tarde, su salida precipitada”.