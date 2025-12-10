Navidad sin carne: Cena navideña peligra por sequía y el avance del gusano barrenador.

Publimetro

Por Armando Yeferson

Productores alertan que el precio de la carne seguirá subiendo debido a la sequía extrema en México y EE.UU., mientras el gusano barrenador agrava la crisis del sector.

La tradicional cena de Navidadpodría encarecerse más de lo previsto, y es que la carne – uno de los productos estrella en las mesas mexicanas – atraviesa una de sus peores crisis en más de una década: sequía severa y la afectación del gusano barrenador en el ganado, situación que ha puesto contra las cuerdas a los productores.

En entrevista con Publimetro, Enrique López López, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG), explicó que la principal causa del aumento de precios en la carne – tanto de res como de cerdo – no es precisamente por la plaga de gusano barrenador, sino la sequía que azota al norte de México y Estados Unidos, de donde proviene hasta el 15% de la carne consumida por los mexicanos.

“En México, algunos estados tienen sequía, por ejemplo, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Coahuila y Durango; donde, a pesar de que en el centro del país llovió bien, allá en el norte la cosecha de becerros viene variando”, apuntó.

Asimismo, López López precisó que, en el caso de Estados Unidos, los productores han tenido que sacrificar vacas – para bajar el consumo de agua – y cambiar la carne – usada para las hamburguesas – por cortes de carne, situación que ha provocado una subida de precio a nivel internacional en esta proteína.

¿Cuánto han perdido los ganaderos por el gusano barrenador?

Desde hace poco más de un año, la plaga del gusano barrenador se hizo presente en el ganado de Estados Unidos y México. Pese a que se ha logrado controlar, esta aún no ha sido erradicada; de ahí que la preocupación de los ganaderos sigue en alerta porque su merma y pérdidas han aumentado hasta en 6%, sostuvo López.

“Nosotros estamos calculando que esto nos está impactando de forma económica. Calculamos algo así como 400 millones de dólares durante el 2025, que ya es una pérdida seria que entra a nuestra contabilidad y que en algún momento puede repercutir en el precio al becerro del pequeño ganadero o al consumidor”, expuso.

También, Enrique López, presidente de la AMEG, externó que debido a los controles sanitarios – de los gobiernos locales – contra el gusano barrenador, sus gastos para el traslado de ganado se han incrementado significativamente.

“Cuando bajan una y otra vez a los animales, y me los vuelven a cargar, los animales se vienen golpeando entre ellos; por eso se incrementa la merma. Esto, aunado a que algunos gobiernos estatales nos piden permiso de internación, de salida y de que reactivemos la ivermectina, que es el desparasitante, y a veces los animales llegan hasta con 5 dosis”, señaló.

¿Qué estados ha afectado más el gusano barrenador?

Por otra parte, el gusano barrenador ha afectado severamente a estados del país como Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Oaxaca y una parte de Veracruz, según López López, presidente de la AMEG.

Estados afectados por gusano barrenador:

Chiapas – Registra un total de 4 mil 955 casos y una afectación en 102 municipios

– Registra un total de 4 mil 955 casos y una afectación en 102 municipios Oaxaca – Registra cerca de mil 586 casos y una afectación en 144 municipios

– Registra cerca de mil 586 casos y una afectación en 144 municipios Veracruz – Reporta mil 449 casos y una afectación en 95 municipios

– Reporta mil 449 casos y una afectación en 95 municipios Yucatán – Reporta mil 263 casos y una afectación en 93 municipios

– Reporta mil 263 casos y una afectación en 93 municipios Tabasco – Registra mil 32 casos y una afectación de 17 municipios

– Registra mil 32 casos y una afectación de 17 municipios Campeche – Reporta 646 casos y afectación en 12 municipios

– Reporta 646 casos y afectación en 12 municipios Quintana Roo – Registra un total de 268 casos y afectación en 7 municipios

– Registra un total de 268 casos y afectación en 7 municipios Puebla – Reporta cerca de 84 casos y una afectación en 8 municipios

¿Qué zonas del país están afectadas por la sequía?

Durante el 2025, la sequía en México afectó severamente a 14 de los 32 estados del país, principalmente a los ubicados en la zona norte, tal como Chihuahua, Sonora y Sinaloa; estados que registraron una sequía excepcional.

Porcentaje de sequía en estados con sequía respecto al total de estados:

Baja California – 100%

Sinaloa – 100%

Sonora – 100%

Chihuahua – 100%

Durango – 92.3%

Querétaro – 94.4%

Baja California Sur – 80%

Coahuila – 68.4%

Frase:

“La plaga del gusano barrenador inició el 21 de octubre del 2024, y a México llegó el 29 de noviembre de 2024; desde entonces llevamos un año y 15 días luchando para tratar de detener el avance de esta plaga”.— Enrique López López – Presidente de la AMEG.