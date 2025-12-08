Listo operativo municipal para la Feria del Santuario de Guadalupe 2025
El Gobierno Municipal, informa que se encuentra listo el operativo especial para la tradicional Feria del Santuario de Guadalupe 2025, que se llevará a cabo del 10 al 12 de diciembre, con una feria en las calles Matamoros y Abraham González, desde Ernesto Talavera hasta la calle 26, donde se instalarán 282 espacios de venta, con un aforo estimado de aproximadamente 4 mil visitantes por día.
Entre los productos que se ofertarán se encuentran alimentos tradicionales como pan de nata, tacos, elotes, frituras y aguas, además de flores, artesanías, cobijas y productos diversos como bisutería y bonetería.
Para la seguridad, se implementará un operativo interinstitucional en el que participan 15 dependencias municipales, estatales y de auxilio. Por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se desplegarán 70 elementos policiales y cinco bomberos, quienes estarán operando del 10 al 13 de diciembre, en dos turnos, con un horario general de 07:00 a 22:00 horas, ampliándose la cobertura hasta las 03:00 horas del día 11 de diciembre.
Asimismo, se instalarán unidades móviles C4M y C2M en puntos estratégicos cercanos al Santuario de Guadalupe, para el monitoreo permanente del área y sus alrededores, reforzando la vigilancia y capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.
Las dependencias municipales que participan son: Secretaría del H. Ayuntamiento, Subdirección de Gobernación Municipal, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil Municipal y Estatal, Bomberos, Dirección de Movilidad, Mantenimiento Urbano, Servicios Generales, Cruz Roja, URGE, Transportes, CFE, Servicios Públicos Municipales y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
El Gobierno Municipal de Chihuahua reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada para que esta festividad se desarrolle con orden, seguridad y respeto, exhortando a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal operativo y disfrutar de esta celebración de manera responsable.