Hoy inicia recepción de documentos para becas del DIF Municipal para Estancias Infantiles y Centros de Bienestar Infantil.

La fecha límite es el 12 de diciembre, por lo que exhortan a no perderse de este apoyo económico mensual que se brindará en el año 2026.

El Gobierno Municipal, a través del DIF, recuerda a madres, padres y tutores que de hoy lunes 8 al viernes 12 de diciembre, se llevará a cabo la recepción de documentos para participar en el “Programa Municipal de Becas para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”, en su modalidad de Estancias Infantiles y Centros de Bienestar Infantil.

Esta beca tiene el objetivo de apoyar la economía familiar mediante un apoyo económico mensual de 650 pesos, que se otorgará de febrero a diciembre del 2026 a las niñas, niños y adolescentes aceptados en el programa.

La documentación deberá entregarse en horario de 9:00 am a 3:00 pm, en cualquiera de los siguientes puntos:

Zona sur

CEDEFAM Punta Oriente, en calle Punta Alamillo y Punta la Angostura, colonia Punta Oriente.

Centro Comunitario Vistas Cerro Grande, ubicado en calle 72 ½ y Segunda, colonia Vistas Cerro Grande.

Zona norte

Centro Comunitario Riberas de Sacramento, en calle Río San Francisco esquina con Río Gambia.

Centro Comunitario Sahuaros, ubicado sobre avenida Guillermo Prieto Luján, colonia Sahuaros.

Oficinas de la Dirección de Protección Familiar del DIF Municipal, en calle Blas Cano de los Ríos número 300, colonia San Felipe.

Las familias interesadas pueden consultar la lista completa de requisitos y papelería en la página oficial del DIF Municipal en Facebook o bien, comunicarse al 072, extensión 2285, de la Dirección de Protección Familiar, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el cuidado, desarrollo y atención integral de la niñez chihuahuense.