¡Cuida tu aguinaldo! Alertan por enlaces falsos de bancos, fraudes se multiplican en diciembre.

Georgina Becerril

La empresa de ciberseguridad Kaspersky advirtió sobre una serie de falsas notificaciones que se hacen pasar por bancos para robar el dinero de los usuarios. Y destacó que este tipo de fraudes se multiplican durante diciembre cuando los trabajadores reciben su aguinaldo.

Según un estudio de Kaspersky, el 21% de los usuarios en México ha accedido a enlaces enviados por bancos a través de correo electrónico, redes sociales o SMS, y ha compartido sus datos cuando se los solicitan.

“Este gesto cotidiano, tan automático como revisar una notificación, aumenta los riesgos de ciberseguridad ante el pago de aguinaldo, cuando los mexicanos esperan su dinero para saldar cuentas o preparar sus compras y celebraciones decembrinas”, destacó la empresa de ciberseguridad



De acuerdo con los expertos, en diciembre se intensifican diferentes ataques que buscan manipular a las personas para que entreguen su información sin darse cuenta del riesgo, así como aquellos que fingen ser empresa de mensajería como Estafeta.

¡No des clic a enlaces que dicen provenir de bancos!, advierten por fraudes ligados al aguinaldo

La empresa de ciberseguridad explicó que los delincuentes pueden enviar mensajes falsos que aparentan ser de bancos o empresas, notificando supuestos problemas con el depósito del aguinaldo o solicitando verificar datos para “liberarlo”.

“Cada interacción con estos mensajes y con los enlaces o archivos incluidos, sin antes confirmar su autenticidad, puede desatar un verdadero hilo de riesgos”.Kaspersky

Y es que, a pesar de estas amenazas, el comportamiento de los usuarios sigue dejando espacios vulnerables. Aunque más de la mitad de los mexicanos (54%) suele borrar o ignorar mensajes sospechosos que piden verificar datos, solo un 38% confirma directamente con su banco antes de actuar.

Esta combinación de actuar en automático y con descuido expone a los usuarios a ataques que pueden derivar en:

Robo de información personal y financiera

Acceso no autorizado a sus cuentas bancarias o de otros servicios digitales

Instalación de programas maliciosos en sus dispositivos o incluso robo de identidad

Si te llega un mensaje o correo sospechoso, verifica y desconfía. No hagas clic en enlaces ni descargues archivos, primero confirma directamente con tu banco o empresa a través de canales oficiales.

No compartas datos sensibles: evita proporcionar contraseñas, códigos de verificación, números de tarjeta o datos personales por mensajes inesperados. Los bancos nunca piden esta información por correo, chat o redes sociales.

evita proporcionar contraseñas, códigos de verificación, números de tarjeta o datos personales por mensajes inesperados. Los bancos nunca piden esta información por correo, chat o redes sociales. No reenvíes mensajes sospechosos: si recibes un correo, SMS o mensaje dudoso, evita reenviarlo a tus compañeros o amigos, incluso si es tu cuenta laboral. Notifica a tu empresa para que puedan tomar medidas y comparte tu experiencia para que otros estén alertas.

si recibes un correo, SMS o mensaje dudoso, evita reenviarlo a tus compañeros o amigos, incluso si es tu cuenta laboral. Notifica a tu empresa para que puedan tomar medidas y comparte tu experiencia para que otros estén alertas. Revisa si tus datos han sido comprometidos: existen herramientas y servicios en línea que permiten saber si tu correo electrónico, contraseña, número de teléfono u otro dato personal apareció en filtraciones conocidas.