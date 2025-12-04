Limpia Municipio terrenos baldíos y tiraderos clandestinos

Con el objetivo de mantener una ciudad limpia y libre de espacios propicios para la proliferación de fauna nociva, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, retiró mil 237 toneladas de basura y escombro en terrenos baldíos, así como en tiraderos clandestinos durante noviembre.

Lo anterior, con trabajos de maquinaria pesada, misma que tuvo una intervención en un total de 84 espacios, lo que comprendió un estimado de 145 mil 609 metros cuadrados atendidos.

De esos 84 espacios atendidos, se desglosa que 67 fueron terrenos baldíos de los cuales 44 corresponden a puntos municipales, mientras que 23 a particulares.

De los 67 se retiró un estimado de 864.5 toneladas de basura. Con respecto a los tiraderos clandestinos, se trabajó en 17, de donde se retiraron 373.1 toneladas de basura y escombro, en una superficie estimada de 45 mil 600 m2.

Ante lo anteriormente expuesto, el Gobierno Municipal exhorta a la población en general a evitar depositar basura en terrenos baldíos pues además de afectar la imagen urbana, afecta el entorno de los mismos y propicia la proliferación de fauna nociva para la salud.

Es de señalar que para que el Municipio llegue a la limpieza de un terreno baldío, primero debe ser reportado a través del 072 o en la aplicación “Marca el Cambio”, para una visita de los guardianes ecológicos de la dependencia en mención y se entrega una notificación al dueño donde se le solicita que por su cuenta limpie el lugar denunciado.

En la notificación que se entrega al propietario, se le da un plazo de 10 días para que sea limpiado el lugar, si no se atiende la misma, se procede a generar una multa y posteriormente se procede a limpiar por parte de la autoridad.

Es importante mencionar que la Dirección de Servicios Públicos Municipales únicamente realiza limpiezas de terrenos baldíos que no tienen ningún tipo de delimitación por parte de los propietarios.