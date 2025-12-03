México activa emergencia nacional de sanidad animal por gusano barrenador.

López-Dóriga Digital

La emergencia nacional de sanidad animal por gusano barrenador incluye advertencias para mamíferos, aves y animales de compañía

El Gobierno de México activó una emergencia nacional de sanidad animal por la plaga del gusano barrenador.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo mediante el cual se activa el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA) para Prevenir la Entrada y Diseminación del Gusano Barrenador del Ganado.

De acuerdo con la emergencia sanitaria, las regiones en las que se busca erradicar el gusano barrenador son:

Chiapas

Oaxaca

Tabasco

Los municipios de Acayucan, Agua Dulce, Angel R. Cabada, Catemaco, Chinameca, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, Playa Vicente, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza de Veracruz.

Yucatán

Quintana Roo

Campeche

¿Qué implica la emergencia nacional por gusano barrenador?

El DINESA vuelve obligatoria la notificación de toda “gusanera” en cuanto sea detectada en heridas de animales susceptibles, ya sean mamíferos o aves.

Asimismo, el ganado bovino, bufalino, bisontes, ovino, caprino y porcino deberá contar con un Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM), para lo cual deberá ser tratado contra el gusano barrenador y aprobar una inspección física.

Quedará prohibido movilizar animales incapaces de mantenerse en pie, enfermos, fatigados, con heridas o gusaneras, para mitigar el riesgo de dispersión de la mosca del gusano barrenador.

También se exhorta a los propietarios de animales de compañía (perros, gatos, roedores, etc) a asegurarse de que estos no presenten heridas o gusaneras. En caso positivo se deberá acudir con un médico veterinario.

Se cumple un año del cierre de la frontera con EE.UU. por gusano barrenador

En noviembre pasado se cumplió un año del primer caso de gusano barrenador del ganado en México, que obligó al cierre de la frontera con EE.UU.

Estados Unidos decidió durante estos doce meses cerrar en tres ocasiones su frontera a las exportaciones del ganado mexicano, la última, el pasado 9 de julio, luego de la detección de un caso en Veracruz.

En México, según datos de la Secretaría de Agricultura, durante esos doce meses existieron 9 mil 574 casos en 13 estados, con Chiapas (4 mil 636) como el más afectado.

Del total, 7 mil 226 casos ocurrieron en bovinos, pero la plaga también ha afectado animales como compañía, entre ellos, mil 118 perros y 19 gatos; además de a 471 equinos y 236 ovinos.

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que aún no hay fecha para reabrir la frontera a la exportación de ganado, aunque destacó que Washington es consciente de los avances que ha llevado a cabo México contra la plaga.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EE.UU., promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 por ciento de las importaciones de ganado vivo y alrededor del 3 por ciento de la cabaña nacional. Esto convierte a México en uno de los principales proveedores de ganado de bovino vivo hacia Estados Unidos.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE