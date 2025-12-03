Impulsa Comisión de Ciencia la creación del Consejo Estatal de Inteligencia Artificial.

Chihuahua, Chih.- Durante la sesión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por la diputada del PAN, Carla Rivas, se acordó impulsar la creación del Consejo Estatal de Inteligencia Artificial, un órgano consultivo, plural e interdisciplinario que asesorará en la formulación de políticas públicas, emitirá lineamientos técnicos y promoverá la ética algorítmica y la innovación responsable en el Estado de Chihuahua.

Como parte de las acciones propuestas se plantea crear una Mesa Técnica que impulse la creación del Registro Estatal de Sistemas de Inteligencia Artificial, instrumento público que permitirá conocer qué sistemas operan en el territorio, con qué finalidad, qué datos procesan y qué nivel de riesgo representan, habilitando así una supervisión ciudadana activa y transparente.

La iniciativa contempla, además, la clasificación obligatoria de los sistemas de IA según su nivel de riesgo, con el propósito de establecer niveles proporcionales de regulación y medidas de mitigación en función del impacto potencial sobre derechos, seguridad y bienes públicos.

El proyecto normativo prevé que el Consejo Estatal de Inteligencia Artificial funcione como un órgano consultivo, honorífico y multisectorial, adscrito a la Coordinación de Política Digital, con autonomía técnica para emitir opiniones, recomendaciones y criterios en materia de desarrollo, ética, regulación y uso responsable de la IA.

Finalmente, se puntualizó que a partir del análisis técnico y del trabajo de la Mesa Técnica, se podrá evaluar la conveniencia de incorporar disposiciones normativas adicionales para garantizar la protección de derechos y el desarrollo responsable de la Inteligencia Artificial en Chihuahua.