Recibe Chihuahua reconocimiento “Ángel del Turismo 2025” por mejor estrategia de promoción internacional.



-Esto se suma al reciente premio “Marcas de Confianza México 2025”, de la revista Selecciones de Reader’s Digest



El estado de Chihuahua y el Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah, Chihuahua! recibieron el premio “Ángel del Turismo 2025”, tras ser elegidos como la mejor estrategia de promoción turística a nivel internacional.



La evaluación fue realizada por directivos y presidentes de organizaciones como el Consejo Nacional Empresarial Turístico, el Consejo Méxicano de la Industria de Reuniones, Turismo MobilityADO, la Asociación Profesional de Gestión de Convenciones y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, entre otras.



Una vez evaluados todos los candidatos, los jueces determinaron que Chihuahua cuenta con el mejor esquema de promoción como destino para visitar en México.



El propósito del galardón “Ángel del Turismo” es reconocer lo más destacado de las personas, empresas e instituciones en innovación, emprendimiento, promoción, trayectoria, legado, gestión pública, sustentabilidad, transporte, hotelería, gastronomía y conservación del patrimonio cultural, natural y artístico del país.



A principios de noviembre, Chihuahua ya había obtenido la distinción como “Destino Turístico por Descubrir”, durante los premios Marcas de Confianza México 2025, organizados por la revista Selecciones de Reader’s Digest.



El secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, expresó que desde la dependencia a su cargo continúan con esfuerzos a fin de incentivar a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, a elegir Chihuahua como su próximo destino vacacional.

Estos reconocimientos se suman a una serie de galardones obtenidos por la entidad en la presente administración estatal; solo en el Tianguis Turístico de México, celebrado en Baja California en abril, Chihuahua obtuvo nueve distinciones en diversas categorías, con lo que superó al resto de los estados del país.



Esto representa un récord en la historia de la entidad, que la ha permitido posicionarse como referente turístico en el panorama nacional.