Distribuye Gobierno del Estado 5.6 toneladas de maíz y frijol en Guazapares.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, entregó 5.6 toneladas de maíz y frijol, en beneficio directo de 140 familias pertenecientes a diversas localidades de Guazapares.





Las localidades beneficiadas fueron: Bacusínare, Bajíos de Pitorreal, El Aguaje, El Batamote, Monterde, San José de Guazapares y Tierra Blanca.



El Gobierno del Estado reitera su compromiso de acompañar a los pueblos y comunidades indígenas mediante acciones que fortalezcan su alimentación y desarrollo productivo.