Reconocen a más de 200 empresas que impulsan la economía de mujeres en Chihuahua

El alcalde Marco Bonilla, en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres del Gobierno del Estado, sostuvo un encuentro con más de 200 empresarias y empresarios que fortalecen la economía de las mujeres a través de descuentos y beneficios especiales, como una forma de agradecer su compromiso y su labor para impulsar esta iniciativa.

El “Desayuno de Empresas Participantes en el Programa Juntas Podemos Ahorrar” reunió a representantes del sector productivo de distintos municipios, incluyendo Cuauhtémoc, Casas Grandes, Camargo, Guachochi, Ciudad Juárez y Chihuahua Capital.

Este espacio permitió compartir avances, experiencias y nuevas oportunidades de colaboración para seguir ampliando la red de negocios aliados que ofrecen descuentos y apoyos a mujeres mayores de 18 años.