Continúa temporada de Red de Teatros con puestas en escena en Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc.

La Secretaría de Cultura, a través del programa “Red de Teatros”, invita a la ciudadanía a disfrutar de las puestas en escena que se ofrecen este mes de noviembre en Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc, como parte de la temporada 2025, que incluye espectáculos de teatro, música y danza.

Este 14 de noviembre en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, Timbre Producciones ofrecerá la obra “El Deseo”, dirigida por Daniela Enríquez, a las 19:00 horas y dirigida a público adulto, con un costo de 250 pesos.

Ese mismo día, el Ballet Folklórico “Centauro del Norte” ofrecerá el espectáculo dancístico “Policromía Mexicana”, dirigido por Irvin Doruen, para todo público en el Teatro de la Ciudad, en Chihuahua, a las 19:00 horas con un costo de 130 pesos por boleto.

“Sexo, Sexo, Sexo: El Músical” de Alan Valles, musical dirigido por Alan Valles para público adolescente y jóvenes adultos, que aborda temas como el amor y la responsabilidad afectiva, se presentará a las 19:00 horas en tres municipios.

Llegará el 14 de noviembre al Teatro “Manuel Talavera Trejo”, en Delicias; el 21 de noviembre al Teatro de Cámara “Gloria Campobello” de Parral, y el viernes 28 del mismo mes en el Teatro de Cámara “Adolfo Meraz”, en Cuauhtémoc; el costo por boletos es de 250 pesos.

La compañía “La Parvada” ofrecerá el espectáculo de danza “Anatomía del Vacío”, dirigido por Diana Patricia y Brayan Devora, en el Teatro de Cámara “Fernando Saavedra”, en la capital, a las 7 de la tarde, con un precio de 150 pesos por entrada.

La Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a disfrutar de la oferta artística local; los boletos para los espectáculos pueden ser conseguidos en taquilla, el día del evento, con descuentos para estudiantes, adultos mayores y docentes.