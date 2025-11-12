Conocen jóvenes labor de la Policía Municipal con programa “Cadete por un Día”.

Puedes llevar a tu escuela u organización a conocer las instalaciones del ISSCUU.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), continúa con el programa de visitas guiadas “Cadete por un Día” para que la ciudadanía conozca las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU) y cómo se preparan los elementos de policía y bomberos para salir a cuidar de las familias chihuahuenses.

Recientemente un grupo de jóvenes visitó el ISSCUU para participar en “Cadete por un Día”, quienes fueron atendidos por los instructores Gael Corral y Francisco Echeverría, de Bomberos y Policía, respectivamente.

Al inicio de su visita se les mostró el “Pueblo Táctico” compuesto por réplicas de establecimientos comerciales donde los grupos de reacción practican en ambientes simulados, conocieron el pabellón de tiro con armas reales y el de tiro virtual, así como el gimnasio, la torre, la casa de humo y la estación de entrenamiento de bomberos donde se colocaron sus equipos para darse una idea de lo complicado que resulta moverse con todo puesto.

Sobre sus impresiones con la muestra, Gina García reconoció a nombre de sus compañeros, el hecho de que los policías y bomberos piensen primero en la vida de la persona que van a salvar y dijo que este tipo de recorridos sirven para valorar más el trabajo de bomberos y policías.

La coordinadora de dicho programa, Mercedes Gutiérrez, invita a instituciones, escuelas y cualquier otra organización a participar. Para mayores informes, se puede marcar al teléfono 614-429-60-00, extensiones 4617 y 4621.