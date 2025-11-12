Anuncia Gobernadora adelanto de aguinaldos a trabajadores de Gobierno del Estado.

La Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván anunció el adelanto de aguinaldo para las y los trabajadores de Gobierno del Estado, con el fin de que puedan aprovechar los descuentos del Buen Fin.

A través de un comunicado de prensa, informó que la entrega de la primera parte de esta prestación para la plantilla laboral será el viernes 14 de noviembre y serán beneficiados 28 mil 110 empleados, de los cuales 12 mil 70 corresponden al magisterio.

Indicó que año con año se ha venido adelantando el aguinaldo, como un incentivo a la ardua labor que realizan desde cada una de las áreas, y los exhortó a seguir trabajando por el bien común y en la realización de todas las metas trazadas.

Señaló que con este adelanto, además de beneficiar a la plantilla laboral se apoyará a la economía estatal, a través de la derrama económica que deja este programa con los descuentos que se ofrecen.

El Buen Fin 2024 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre a nivel nacional y se espera que en el estado de Chihuahua participen cientos de negocios afiliados a las diversas cámaras empresariales.