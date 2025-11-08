Evita fraudes en tus compras en línea este Buen Fin, Policía Municipal emite recomendaciones

Con motivo de la temporada de ofertas por “Buen Fin”, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a través de la Policía Cibernética, emite recomendaciones para que las y los ciudadanos se mantengan alerta y eviten caer en robos o estafas.

Durante la entrega de ahorros o aguinaldos hay quienes buscan aprovecharse con robos, estafas, incluso por ciberdelitos, en donde se ha detectado que crean páginas de ventas falsas, por lo que es importante que la ciudadanía sea mantenga alerta de no caer en mercadotecnia engañosa o dudosa.

Sigue estas recomendaciones al comprar por Internet:

No confíes en páginas que tienen errores de ortografía en su diseño.

La URL contiene letras duplicadas, símbolos extraños y/o extensiones poco comunes.

No tiene candado de seguridad.

Anuncia ofertas demasiado buenas.

Al realizar una búsqueda del nombre, acompáñala de la palabra estafa, para ver si existen reseñas negativas.

Compra en páginas reconocidas y de buena reputación.

No proporciones tus datos personales ni financieros a través de llamadas telefónicas o redes sociales.

Ante cualquier incidente que se presente o a quienes solo busquen alguna asesoría, pueden comunicarse al teléfono 614-273-75-44 extensión 3214.