Invitan a carrera: “Kms sin barreras” el 7 de diciembre

Luis Arrieta, titular del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, en coordinación con el Instituto del Deporte y la Red de Discapacidad, anunció la realización de una marcha-carrera incluyente con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el próximo 7 de diciembre.

La salida será desde la presidencia. El recorrido incluirá dos distancias, de 3 y 5 kilómetros, sobre la misma ruta, con convocatoria abierta a toda la población, con o sin discapacidad, y registro gratuito.

“Trabajamos en colaboración con instituciones municipales y de la sociedad civil. En este caso, con toda la Red de Discapacidad, porque el 3 de diciembre es el Día de la Concientización. Lo que buscamos es fomentar la inclusión y la convivencia entre personas con y sin discapacidad”, expresó Arrieta.

La actividad forma parte de la Semana de la Discapacidad, cuyo propósito es visibilizar a las personas con discapacidad, fortalecer el respeto y promover la convivencia en igualdad de condiciones.

Arrieta detalló que las primeras 400 personas registradas recibirán un kit de participación, y serán notificadas sobre el lugar y hora de entrega.

Registro gratuito

La ciudadanía puede registrarse de dos maneras:

En línea, a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQhk3aSahZWPeNXfFj69ZOTys-svFCHJY4HUwZVqh6WsjuIw/viewform

De manera presencial, en el gimnasio adaptado del Parque Hundido, en la colonia Del Palomar, de 9:00 a 14:00 horas.

“La inscripción es completamente gratuita, y queremos que todas y todos se sumen a esta iniciativa de inclusión y empatía”, agregó el funcionario.

El Instituto estimó una participación de al menos 400 asistentes, cifra alcanzada en la edición anterior, y señaló que se ajustará la logística de acuerdo con la respuesta del público.

Finalmente, la dependencia reiteró que el objetivo principal de este evento es impulsar una ciudad más accesible, empática y solidaria.