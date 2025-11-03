Da alcalde mantenimiento a parque El Platanito 

El alcalde Marco Bonilla, acudió al parque Platanito para supervisar labores de mantenimiento, espacio donde se sumó para preservar la imagen de esta zona tan visitada por familias chihuahuenses.

Desde muy temprana hora, este emblemático espacio es atendido por cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento Urbano, para pintar y cortar la hierba para embellecer más la zona.

Este parque, como muchos de la ciudad, se atienden de manera diaria, como el San Francisco, ubicado en el Centro Histórico, el cual además de la limpieza diaria, también tuvo plantación de semillas y pintura.

También, el parque ubicado en el trébol de la Teófilo Borunda y Venustiano Carranza, contó con mantenimiento, en el cual además sembraron semillas de zacate y colocaron plantas endémicas, y se trabaja en la instalación del sistema de riego.

Cabe mencionar que el Gobierno Municipal, visita mínimamente dos veces al mes cada parque de Chihuahua Capital, contando que son más de mil 200, y algunos de ellos cuentan con atención diaria para tener una ciudad más bonita, limpia y ordenada.