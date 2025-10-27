Recuerda Municipio a los compañeros de cuatro patas que dejaron huella.

-Rinde homenaje a los agentes caninos que sirvieron con lealtad a la comunidad y permanecen en la memoria colectiva.

En el marco de la conmemoración del Día de los Difuntos de los Animales de Compañía, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, recuerda con gratitud y respeto a aquellos compañeros que, con nobleza y entrega, formaron parte de la historia de la Policía Municipal y de la vida pública de la ciudad.

En la Dirección de Seguridad Pública Municipal, siete valientes integrantes del grupo K9 dejaron una huella imborrable entre sus compañeros y en la memoria de toda la corporación: Marck, Jack, Tobe, Cabo, Pompa, Amado y Max.

Cada uno de ellos representó los valores de disciplina, lealtad y servicio que distinguen a esta unidad, participando en operativos, tareas de apoyo y acciones que fortalecieron la seguridad de la comunidad. Su ejemplo de compromiso y valentía seguirá siendo inspiración para las nuevas generaciones de elementos y entrenadores.

Del mismo modo, se recordó a Kimba, la perrita que con su alegría y ternura se convirtió en un símbolo entrañable de los parques de Chihuahua Capital. Su presencia acompañó las labores de mantenimiento y embellecimiento de los espacios públicos, dejando una huella profunda en el corazón de quienes convivieron con ella.

Este 27 de octubre invita a detener un momento para honrar la memoria de aquellos seres que acompañaron nuestra vida y nuestro trabajo con fidelidad y afecto. Su paso por la DSPM y comunidades recuerda el valor de la empatía, la gratitud y el respeto hacia todos los seres vivos.