Israel confirma ataque aéreo contra presunto miembro de la Yihad Islámica en Gaza

fuente: unotv

El Ejército de Israel afirmó este sábado 25 de octubre de 2025 que llevó a cabo un ataque aéreo contra un presunto integrante de la Yihad Islámica en el centro de Gaza, pese al alto el fuego pactado recientemente con mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con el comunicado oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ejecutaron una operación precisa en la zona de Nuseirat, donde supuestamente se encontraba un miliciano que “planeaba un ataque inminente contra tropas israelíes”.

Israel justifica el ataque por una amenaza inminente

El vocero militar israelí aseguró que la acción fue “necesaria y preventiva”, al detectar movimientos sospechosos que ponían en riesgo a unidades desplegadas cerca de la frontera. La operación se realizó con drones de reconocimiento y apoyo aéreo, según la misma fuente.