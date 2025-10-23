Sean ‘Diddy’ Combs es acuchillado en la garganta durante su estancia en prisión.

Publimetro

Por Antonio Ramírez

Sean “Diddy” Combs, el magnate de la música y figura central en un escandaloso caso federal de tráfico sexual y extorsión, sufrió un violento incidente en prisión que ha sacudido a la opinión pública.

Según una nota exclusiva de TMZ, el rapero de 55 años fue atacado con un cuchillo improvisado en el cuello durante su reclusión en la cárcel del Distrito Sur de Nueva York, donde permanece detenido desde su arresto el 16 de septiembre.

P. Diddy. Rapero acusado de dos delitos menores. (Foto: Redes sociales)

El incidente, descrito como un intento de agresión con un arma casera hecha de materiales contrabandeados, dejó a Combs con heridas superficiales en la garganta, pero sin daños permanentes. Guardias intervinieron rápidamente, evitando un desenlace fatal, y el atacante, un recluso no identificado, fue aislado en confinamiento solitario.

Combs recibió atención médica inmediata en la enfermería de la prisión y, según las fuentes, se recupera sin complicaciones graves. No se han reportado cargos adicionales por el ataque, pero el evento ha intensificado las demandas de mayor seguridad en el Metropolitan Detention Center, conocido por su historial de violencia y fallos en la vigilancia.

Es importante recordar que el Departamento de Justicia federal alegó que el famoso su influencia para silenciar denuncias, con testigos clave como Cassie Ventura describiendo abusos sistemáticos. Combs, quien se declaró no culpable, ha negado todas las acusaciones, argumentando que son “falsas narrativas”.

El informe de TMZ sugiere tensiones internas en la cárcel, donde Combs ha sido objetivo de envidias y conflictos menores. Su abogado, Marc Agnifilo, emitió un breve comunicado: “Sean está bien y enfocado en su defensa; este incidente subraya la necesidad de protección adecuada”. La fiscalía no comentó al respecto.

Este suceso añade una capa dramática a la saga de Combs, cuya fortuna de 740 millones de dólares se ha erosionado por demandas civiles paralelas de más de 20 mujeres alegando abuso. Una audiencia preliminar está programada para noviembre, mientras el mundo observa si este artista visionario, pionero del hip-hop con Bad Boy Records, sobrevivirá no solo al juicio, sino a las sombras de su propio imperio.