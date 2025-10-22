Gloria Trevi rompe el silencio sobre Sergio Andrade

fuente: excelsior

Gloria Trevi volvió a tocar una de las heridas más profundas de su historia: su relación con Sergio Andrade.

En medio de la promoción de su documental ‘La Trevi: Sin filtros’, la cantante fue cuestionada sobre si ya lo había perdonado. Su respuesta fue contundente:

“He perdonado a todos, pero por mí, porque el perdón es para uno. El perdón es para tú seguir bien”.

Con esas palabras, Trevi dejó claro que el perdón, más que un gesto hacia el otro, es una decisión personal para sanar, seguir adelante y vivir en paz.

Durante una conferencia de prensa, Gloria Trevi habló sobre el proceso que la ha llevado a reconciliarse con su pasado y con las personas que alguna vez le hicieron daño.

Entre ellas, mencionó a Sergio Andrade, Pati Chapoy y María Raquenel Portillo, con quienes ha tenido una historia marcada por dolor, controversia y acusaciones.

“Antes de poder perdonar a quienes me lastimaron, primero tuve que perdonarme a mí misma para entender que no podía guardar rencor hacia quienes, ante la opinión pública, han sido consideradas mis enemigas”, expresó la intérprete.

“He perdonado a todos, pero por mí, porque el perdón es para uno mismo; te perdonas para seguir bien. Pero eso no significa que permita que se sigan haciendo cosas incorrectas”.

Sus palabras evidenciaron el crecimiento personal que ha logrado después de años de ser señalada y juzgada.

Gloria Trevi aclara si ya perdonó a Sergio Andrade

Gloria Trevi explicó que el perdón, en su caso, no significa olvidar ni minimizar los actos del pasado. Es, en cambio, un ejercicio de liberación.

“El perdón es para uno. Eso no quiere decir que yo vaya a permitir que se hagan cosas incorrectas o que si me entero yo no denuncie. O no lo diga como lo hice”, afirmó.

Su mensaje busca romper con la idea de que perdonar equivale a justificar. Trevi asegura que, aunque haya dejado atrás el resentimiento, mantiene límites muy claros sobre lo que no volvería a permitir.

“Sinceramente, el perdón de las personas que nos lastiman, más que para esas personas, es para nosotros. Para vivir bien, para vivir tranquilos, para ser felices y para seguir adelante con nuestras vidas.”

Su relación con María Raquenel y un mensaje de reconciliación

Otro de los temas que abordó fue su reciente acercamiento con María Raquenel, conocida como Mary Boquitas, quien también formó parte del llamado “Clan Trevi-Andrade”.

“Durante algunos años pasamos épocas muy difíciles, hubo un tiempo en que fuimos muy amigas. Tomé la decisión de seguirla en redes y creo que es bonito dar ese mensaje de que nos debemos reconciliar”, explicó.

Trevi aclaró que su gesto no es una estrategia mediática, sino una muestra de empatía y evolución emocional. “Recuerden que no he sido yo la que ha aventado la primera piedra, he sido yo la que se ha tenido que defender”, añadió.

Gloria Trevi rompe el silencio sobre su pasado

Sobre su relación con Sergio Andrade, la cantante ha sido tajante: no fue una historia de amor, sino un periodo de manipulación y control.

“Yo no lo podría llamar pareja, estaba privada de mi libertad”, dijo. “Viví bajo su influencia durante años y no podía tener contacto con mi familia ni con nadie más.”

Durante la presentación de ‘La Trevi: Sin Filtros’, dirigida por Sebastián Jiménez y disponible en ViX, la cantante también habló sobre su demanda contra TV Azteca y Pati Chapoy por difamación.

Aunque evitó entrar en detalles por recomendación legal, dejó claro que su decisión se basa en años de acoso mediático.

“Con respecto a la periodista Chapoy, me ha hecho mucho daño. Creo que le ha hecho mucho daño a muchísimas personas; ese puede ser su trabajo, un trabajo muy triste”, comentó.

Trevi recordó que, tras ser absuelta y empezar de nuevo, tuvo que enfrentar ataques mediáticos que buscaban hundirla de nuevo:

“Fue todo lo que sucedió, provocado por los ataques que querían seguir haciendo después de salir absuelta, de que estaba reiniciando mi vida, empezando desde abajo con Cinco Minutos y participando en El Show de los Sueños. Tuve que defenderme, no solo por mí, sino por mi familia, mi equipo y mis fans”.

El perdón como un acto de amor propio

En medio de las críticas, Gloria Trevi sostiene que el perdón no la hace débil, sino libre. “Si por mí fuera, me reconciliaría con toda la gente. Claro, en el cielo nos vamos a encontrar todos —bueno, unos no van a llegar—, pero eso es lo que nos piden”, dijo.

Cuando amas y alguien hace algo malo, tienes que corregirlo; tal vez esa manera de corregir es defendiéndote.

Después de años de silencio, juicios y controversias, Gloria Trevi le pone punto final al pasado que alguna vez la encadenó y deja atrás el papel de víctima para presentarse como una mujer que eligió seguir adelante, reconciliarse con su historia y no permitir que el dolor defina su destino.