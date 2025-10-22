Dodgers, amplios favoritos para ganar la Serie Mundial.

ESPN

Doug Greenberg

Dodgers llega a la Serie Mundial como amplio favorito para derrotar a Blue Jays y ganar su segundo título al hilo.

Los Ángeles Dodgers iniciaron la temporada regular de la MLB de 2025 como los máximos favoritos al título en más de dos décadas, y llegarán a la Serie Mundial de 2025 como los claros favoritos para ganar su segundo campeonato consecutivo.

Los Ángeles abrió como favorito -210 para ganar la Serie Mundial sobre los Toronto Blue Jays, quienes abrieron con +175, según las cuotas de ESPN BET. El diferencial de la serie abrió con -1.5 (-115) para los Dodgers y +1.5 (-105) para los Azulejos.

Los Blue Jays vencieron a los Seattle Mariners en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes, enviando a Toronto a su primera Serie Mundial desde 1993.

Si los Dodgers logran otro Trofeo del Comisionado, lo harán como favoritos de principio a fin por segunda temporada consecutiva, convirtiéndose en el primer equipo en lograr esta hazaña desde los New York Yankees en 1999 y 2000, según datos de SportsOddsHistory.com.

A pesar de su rendimiento por debajo de lo esperado durante toda la temporada, incluso cuando tuvieron dificultades en algunos momentos, obteniendo finalmente el tercer puesto de la Liga Nacional, los Dodgers contaron con un gran apoyo del público apostador. ESPN BET informa que casi un tercio de todas sus entradas para la Serie Mundial, incluyendo las apuestas liquidadas, son para Los Ángeles, entre los equipos que disputarán los playoffs, los Dodgers han acaparado el 44.4 por ciento del total desde el comienzo de la postemporada.

BetMGM también tenía una gran responsabilidad con el título de Los Ángeles. El corredor de apuestas Halvor Egeland declaró antes de la Serie de Campeonato que si los Dodgers ganaban el título, “haría felices a muchos apostadores” y que “la casa de apuestas apoyará al equipo que gane la Liga Americana, siendo los Blue Jays el mejor resultado”.

Inicialmente, Toronto se consideraba una apuesta relativamente remota en las casas de apuestas, comenzando la temporada con una cuota de consenso de +6000. Atrajo la atención de los apostadores tras un repunte al final de la temporada que culminó con los Blue Jays como el primer sembrado de la Liga Americana, pero aún así terminaron con sólo el 7.7 por ciento de las apuestas en general en ESPN BET.

El primer juego de la Serie Mundial se celebra el viernes en el Rogers Centre. Los Blue Jays, locales, abrieron con +125 en la línea de apuestas, mientras que los Dodgers se convirtieron en favoritos visitantes con -150.