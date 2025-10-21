Reconoce PCE a médicos destacados por su trayectoria y vocación de servicio

En el marco del Día del Profesional de la Medicina, Pensiones Civiles del Estado (PCE) entregó el Premio al Mérito Médico a personal de la institución que ha destacado por su compromiso, excelencia y vocación de servicio hacia los derechohabientes.

Fueron reconocidos Zuleyma Meza Ortiz, de la delegación Delicias, por excelencia asistencial; Salvador Villa Campoy, de Cuauhtémoc, por trato digno y humanización, y Edmundo Berumen Nafarrate de Chihuahua, por formación académica y difusión del conocimiento.

Durante la ceremonia, el director general de PCE, Heriberto Miranda Pérez, expresó que este evento no solo reconoce trayectorias, también la esencia humana que sostiene a la dependencia.

“Esta nueva edición del Premio al Mérito Médico llega en un momento muy significativo. Nuestra institución se fortalece, se renueva y reafirma su compromiso con brindar servicios más humanos, más integrales y más cercanos”, agregó.

Además, los integrantes de la junta directiva entregaron reconocimientos por años de servicio a médicas y médicos que han dedicado gran parte de su vida profesional, al cuidado de la salud de los derechohabientes.

En la delegación Chihuahua fueron distinguidos: Claudia Susana Loera Rodríguez (28 años), Feliciano Santillán Molina (30 años), Arturo Jáuregui Cruz (38 años), Guillermo Juy Yeung (30 años), José Luis Ontiveros Núñez (14 años) y Encarnación Luis Romero Verduzco (15 años).

De la delegación Juárez se reconoció a Martha Imelda Sánchez Sapién (28 años) y a Gerardo Hernández Quiñónez (30 años).

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, destacó que cada uno de los galardonados representa lo que este Gobierno cree y defiende: el humanismo como guía, la vocación de servicio como motor y la excelencia como meta.

“En Chihuahua sabemos que la salud pública no se sostiene sólo con infraestructura o equipamiento, sino con personas que ponen el alma en cada paciente”, expresó el funcionario.

Granillo reiteró el compromiso de continuar con el fortalecimiento del sistema médico de PCE, con unidades dignas, equipamiento moderno y el reconocimiento permanente al personal de salud.

“Gracias por servir con el corazón, por hacer de su vocación una causa y por recordarnos que Chihuahua avanza cuando sus servidores públicos lo hacen con empatía, entrega y pasión”, finalizó.

A la ceremonia asistieron los integrantes de la Junta Directiva de PCE: Federico Acevedo Muñoz, subsecretario de planeación y administración de la Secretaría de Educación y Deporte y René Núñez Bautista, director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH.

Además de Yoswan Chávez Ríos, secretario de conflictos del nivel Medio Superior del SNTE Sección 42 y Laura Lorena Sánchez Duarte, directora administrativa de la Secretaría de Salud.