Clausura Gobernación Municipal tres establecimientos y levanta 18 actas en la semana pasada

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del H. Ayuntamiento, informa que del 13 al 20 de octubre se realizaron 246 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 18 actas administrativas por diversos motivos y tres clausuras en total.

Las clausuras realizadas al momento fueron:

Tienda de abarrotes Super Six Acequias, por violación de giro, falta de licencia de uso de suelo y de funcionamiento, así como más documentos.

Licorería en Tienda de Autoservicios Extra Carruaje, por falta de revalidación anual de la licencia y más documentación.

Licorería Chi Six Don Max, por falta de permiso provisional de bebidas alcohólicas vencido.

Continúa activa una célula preventiva conformada por diversos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que tienen como objetivo el lograr el orden y sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas, así como prevenir la venta de droga.