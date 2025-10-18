Crónica

Mariana Bernal campeona en la final Copa del Mundo de Tiro con Arco.

Mariana Bernal consiguió su primer gran logro en tiro arco compuesto, luego de vencer en la final entre mexicanas a Andrea Becerra en flecha de oro, tras un empate de 147-147 en la final Copa del Mundo de Tiro con Arco celebrada en Nanjing, China 2025.

En condiciones nada ideales en Nanjing, disparando con viento del oeste y un ligero frío, ambas arqueras dispararon de forma fantástica, obteniendo puntuaciones perfectas en los tres primeros de los cinco sets, dejando el marcador 90 para cada una al llegar al cuarto set.

Andrea Becerra llevaba ventaja

La recién campeona mundial en Gwangju 2025, Andrea Becerra, también amplió su precisión impecable en el cuarto parcial, mientras que la última flecha del set de su compañera Bernal fue el primer nueve del partido. Sorprendentemente, se necesitaron 24 flechas para que una cayera en el anillo amarillo exterior.

Esta ventaja parecía significar otro oro para Becerra, considerando que ha ganado prácticamente todo lo importante en 2025: Florida, Antalya (etapas 1 y 3), Campeonato Mundial, Juegos Mundiales de Chengdu 2025. Sin embargo, nueves consecutivos en el último parcial y un 9, 10, 9 de Bernal prepararon el desempate (147-147). La pareja perdió dieces, pero Bernal, medallista de bronce de Florida, acertó en la parte superior del importante anillo X, mientras que Becerra en la parte inferior del 10.

“Me siento muy feliz, muy afortunada de que la vida me haya dado esta oportunidad de representar a México al más alto nivel”, dijo Bernal de 22 años, quien no pudo contener las lágrimas de alegría en el campo. “Simplemente me siento muy feliz de que todo el esfuerzo que he invertido haya dado frutos”.

Bernal le dio al blanco

“El viento me estaba quitando muchos nueves y pensé: ‘Está bien, solo concéntrate y vuelve a ser fuerte’. Al final, solo estaba concentrada en tirar un buen 10; solo vi el anillo X y pensé: ‘Ahí tienes que tirar, y lo logré’”.

Arqueras mexicanas de alto calibre. Mariana Bernal y Andrea Becerra han sido compañeras y rivales, en Nanjing 2025 hicieron el 1-2 para México. (Foto especialñ)

Becerra, como en la mayoría de las competencias actuales, era la favorita para triunfar en el Museo Olímpico de Nanjing, pero no hay que olvidar que Bernal ya había vencido a su compañera de equipo, medallista de oro mundial este año. Fue por la medalla de oro en la Copa Merengue en República Dominicana en junio, con un resultado de 147-142.

Bernal se ha demostrado a sí misma que se puede lograr, y eso le dio tranquilidad antes de subir al escenario en su regreso exitoso a la selección nacional. En 2023 la mexicana sufrió una bursitis (una inflamación que amortigua la articulación del hombro), lesión que todos los arqueros temen.

Se le rompieron los tendones

“Tenía los tendones muy delgados y se rompieron”, reveló. “Hubo una época en la que ni siquiera podía sostener un vaso de agua, así que tuve que hacer mucha terapia. Fui mucho al gimnasio y fue poco a poco, porque literalmente empecé desde cero, así que estar aquí es simplemente increíble, y ¿ganar? Es un sueño. Estar en la cima es increíble, pero es cómo se llega allí lo que realmente te define como un atleta y una persona de clase mundial”, puntualizó la campeona.

Tras obtener el bronce en Florida, el Campeonato Panamericano de 2018 y luego el oro en la Copa Merengue siempre sugirió que Bernal era una tiradora más que capaz. Pero después de un par de años vertiginosos, subir a lo más alto del podio en Nanjing la ponen como una luchadora, no solo una arquera.

Becerra, por otro lado, estaba molesta después de la ceremonia de entrega de medallas, pero ella también deja la temporada al aire libre de 2025 con la cabeza en alto, hacia lo que llamó el “mejor año de mi vida”.