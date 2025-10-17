Trump confirma que se reunirá con Xi Jinping

fuente: exelsior,

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tiene previsto reunirse con su homólogo de China, Xi Jinping, “en un par de semanas” en Corea del Sur, en el marco de la cumbre de APEC que se celebrará a finales de octubre y principios de noviembre.

“Nos vamos a reunir en un par de semanas (…) en Corea del Sur con el presidente Xi”, dijo Trump en extractos de una entrevista con el programa “Sunday Morning Futures” de Fox Business —la cadena financiera de Fox News— difundidos este viernes. “Tenemos una reunión por separado”, añadió, al detallar que su viaje incluirá una visita de dos días a Corea del Sur a partir del 29 de octubre y que la cumbre concluye el 1 de noviembre.La posible cita sería un encuentro bilateral paralelo a las actividades del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya edición de 2025 tiene a Corea del Sur como anfitrión, según el calendario notional difundido por el mecanismo regional.

Organizaciones y analistas han señalado que Seúl prepara el regreso de líderes al país por primera vez desde 2005, cuando la reunión se celebró en Busán.Trump no ofreció detalles sobre la agenda específica de la conversación con Xi en los extractos divulgados por Fox News, ni precisó el lugar en Corea del Sur donde se llevaría a cabo el encuentro “por separado”. Tampoco quedó claro si la reunión dependerá de avances previos entre los equipos diplomáticos.

El mandatario estadunidense había amenazado esta semana con nuevos aranceles a China, incluso del 100% a partir del próximo mes, en lo que describió como una respuesta a las restricciones de Beijing a la exportación de materiales estratégicos.

El anuncio, realizado en mensajes públicos y recogido por medios financieros, elevó el tono de la disputa comercial y añadió presión a los preparativos de la cumbre, al subrayar que Washington está dispuesto a escalar si percibe medidas “hostiles” desde China.

El endurecimiento arancelario podría tensar aún más las conversaciones bilaterales y afectar cadenas de suministro globales, en un momento en que la economía china muestra señales de fragilidad.

Informes especializados señalaron que la “nueva ofensiva arancelaria” complica el entorno macroeconómico en China y podría repercutir en los mercados si se materializa antes de la cita prevista entre ambos líderes.