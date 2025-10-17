Reconoce Arturo Medina trabajo de Alejandro Domínguez

Arturo Medina, Coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, reconoció el trabajo legislativo del diputado federal Alejandro Domínguez, esto, previo a su informe de resultados.

Medina reconoció esfuerzos importantes con los que Domínguez ha luchado junto a diversos sectores de Chihuahua, entre ellos, el ganadero, al que ha acompañado firmemente en la batalla para la reapertura de la frontera norte para la exportación de ganado.

El legislador local recordó el respaldo del también dirigente del PRI estatal a las mujeres, destacando el impulso a la Ley Mya y su propuesta para la creación de tribunales especializados en violencia de género.

Además, lo reconoció como una voz firme en la exigencia de mejores condiciones de seguridad, así como en la lucha contra el fentanilo y la recuperación de la paz en el país; “Alex ha demostrado carácter y mucho compromiso con el pueblo de Chihuahua, no le tiembla la voz cuando se trata de combatir lo que les duele a las familias de nuestro estado”, señaló.

Medina agradeció a Domínguez el acompañamiento permanente que les da a los diputados locales para el fortalecimiento de la agenda legislativa a través de la que buscan mejores condiciones de vida para las y los chihuahuenses, y lo calificó como “un aliado que no se echa para atrás y le pone cabeza a Chihuahua”.

Recordó que Domínguez ha sido un aguerrido luchador por las causas del campo y una voz firme desde el centro del país para la reivindicación del trato que la federación le da a las familias del medio rural en Chihuahua.

Medina indicó que el trabajo de Domínguez no deja a ningún sector del estado al margen, citando como ejemplo su impulso a la reducción de cargas económicas a adultos mayores y el trabajo para la creación de protocolos para el respeto de los derechos humanos de maestras y maestros.

“Como priistas estamos tranquilos de estar representados por Alex Domínguez, pero también lo estamos como chihuahuenses porque sabemos que no estamos solos en estos momentos de incertidumbre en el país”, finalizó.

Será este sábado 18 de octubre cuando Alejandro Domínguez presente su informe de trabajo, en punto de las 11 de la mañana, en el Centro de Convenciones de la capital del estado.