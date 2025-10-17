Analiza Comisión de Hacienda costos de predial 2026
Tags :destacado
“Regidores de la Comisión de Hacienda y Planeación de aprobaron por unanimidad el aumento a las tablas de valores catastrales del Municipio de Chihuahua.
La Tesorera Aída Amanda Córdova presentó el Proyecto de las tablas de Valores unitarios de suelo y construcciones 2026 propuesto por el alcalde Marco Bonilla.
El aumento de las tablas de valores catastrales para 2026 quedó de la siguiente manera:
Vivienda del sector popular y económico: 4.5%, similar a la inflación anual.Para el sector medio y medio alto:
8%.En el caso del sector lujo y superlujo: 8.5%.