Analiza Comisión de Hacienda costos de predial 2026

“Regidores de la Comisión de Hacienda y Planeación de aprobaron por unanimidad el aumento a las tablas de valores catastrales del Municipio de Chihuahua.

La Tesorera Aída Amanda Córdova presentó el Proyecto de las tablas de Valores unitarios de suelo y construcciones 2026 propuesto por el alcalde Marco Bonilla.

El aumento de las tablas de valores catastrales para 2026 quedó de la siguiente manera:

Vivienda del sector popular y económico: 4.5%, similar a la inflación anual.Para el sector medio y medio alto:

8%.En el caso del sector lujo y superlujo: 8.5%.