Invita Secretaría de Turismo a disfrutar de los eventos del FITA 2025 este fin de semana

La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2025 invita a la ciudadanía a participar en las actividades que se desarrollarán este fin de semana, en los municipios de Bocoyna y Juárez.

Del 17 al 19 de octubre se llevará a cabo el Reto Creel 4×4, en el Pueblo Mágico de Creel, municipio de Bocoyna, donde se reunirán aficionados al off-road y del turismo de naturaleza.

Durante los tres días los participantes recorrerán senderos, brechas y caminos a bordo de sus vehículos todo terreno, en las categorías Stock, Stock Plus y Modificada.

El evento promueve las bondades naturales y turísticas de la región, impulsa la actividad económica local y consolidar a Creel como uno de los destinos de aventura más importantes del país.

Para el domingo 19 de octubre se realizará el Maratón Internacional de Juárez, uno de los eventos pedestres más importantes de Chihuahua y tendrá como sede las instalaciones del Exhipódromo.

La edición anterior registró una participación de más de 3 mil 500 corredores provenientes de 14 países, como Canadá, Estados Unidos, China, Francia y Kenia, además de los competidores nacionales y rarámuri.

El certamen tiene tres modalidades: Maratón (42 km), Medio Maratón (21 km) y Relevos (42 km).

Asimismo se llevará a cabo el tradicional Concurso de Porras, en el que familias, clubes y escuelas se suman para alentar a los participantes y promover la integración comunitaria.

Para más información sobre el calendario de actividades del FITA Chihuahua 2025, se invita a seguir las redes oficiales: @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.