Cuestiona Mario Vázquez abandono al campo durante comparecencia de Marcelo Ebrard en Senado

El senador del PAN, Mario Vázquez Robles acusó al gobierno federal de mantener al país en un estancamiento económico con prácticas que dañan el mercado, especialmente el agropecuario, esto durante la comparecencia en el Senado, del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Señaló que los productores rurales trabajan en desigualdad de condiciones, con una infraestructura rezagada; también señaló que las PyMES se encuentran sin acceso a crédito, desconexión con el sector académico y una creciente incertidumbre jurídica. Calificando al país con una evidente economía en retroceso.

“En el campo priva la desigualdad, abandono y crisis ganadera. Lo mismo sucede a los productores de maíz, frijol, manzana y otros cultivos que no pueden competir frente a países que subsidian su producción y saturan el mercado mexicano”, dijo.

Hizo énfasis en la crisis ganadera nacional por el cierre de la frontera estadounidense por el gusano barrenador, la importación irregular y sin controles de carne y ganado desde Centro y Sudamérica y el ingreso irregular de ganado contaminado por la frontera sur. Todo esto, señaló, pone en riesgo la salud, la economía rural y la soberanía alimentaria. Y denunció la falta de energía limpia y competitiva que frena el campo, la industria y el comercio.

Además recordó que las cifras del mismo INEGI confirman que el país no solo se encuentra detenido, sino que va en retroceso estructural, por ejemplo habló de la industria automotríz con la caída del 34% en la producción de vehículos pesados, la disminución de casi el 30% en exportaciones y las ventas nacionales a la baja.

Vázquez también criticó el rezago en infraestructura económica, como carreteras, puertos y aduanas, que impide el desarrollo logístico y reduce la competitividad nacional. En el mismo sentido, recordó que las PYMES, columna vertebral del empleo en México, carecen de acceso a crédito accesible, lo que limita su crecimiento y su integración a cadenas productivas y de exportación.

Señaló que la certeza jurídica está en riesgo. Y fue más allá al señalar que las reformas impulsadas por el gobierno —como la reforma judicial y los cambios a la Ley de Amparo— minan la confianza de los inversionistas y debilitan la certidumbre jurídica y alertó que, en el extranjero, México ya es percibido como un país con presencia dominante del crimen organizado y altos niveles de corrupción, lo cual ahuyenta inversión y agrava la crisis.

Vázquez Robles recordó tanto al secretario como al gobierno federal, que la fortaleza del país está en quienes trabajan, invierten, producen, exportan e innovan. A ellos, dijo, el gobierno les debe respuestas claras y serias, no discursos vacíos ni improvisación, por lo que llamó a generar una verdadera sinergia entre todos los niveles de gobierno para sacar a México del estancamiento y retomar un rumbo económico con visión, certeza y futuro.