La marchista chihuahuense Alegna González entra en acción este viernes en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokyo 2025

La marchista chihuahuense Alegna Ariday González Muñoz, invitó a la comunidad a seguirla durante su participación este viernes 19 de septiembre a las 16:30 horas, en la prueba de 20 kilómetros marcha en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokyo 2025.



“Quiero darles la gran noticia de que nuevamente estaré participando por Chihuahua, y que mejor que en este Campeonato Mundial de Atletismo, dónde espero dar lo mejor de mí”, dijo la marchista que está en su tercer campeonato mundial senior.



La originaria de Ojinaga, comenzó en la marcha por impulso de sus tíos, quienes le inculcaron esta disciplina atlética. A lo largo de su carrera ha destacado en importantes eventos, en los últimos años bajo la estrategia del entrenador Ignacio Zamudio.



En este 2025, Alegna rompió 2 récords mexicanos, en los 35km marcha (2:44.28 horas) y en la prueba de 5,000m marcha (21 minutos 22.66 segundos). Además, en el 2024, se ubicó en el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de París, en las pruebas de 20km y Marcha Maratón.

Share this…





Whatsapp

Pinterest

Email