Eligen a nuevo actor para Jesús en ‘La Pasión de Cristo 2’

Fuente: Variety

El actor finlandés Jaakko Ohtonen, conocido por su papel como el guerrero Wolland en la serie de Netflix The Last Kingdom, ahora será el encargado de interpretar a Jesús.

Ohtonem toma el lugar de Jim Caviezel, quien dio vida a Cristo en la cinta original y había insinuado públicamente su regreso.

En abril, Caviezel había dicho en el pódcast Arroyo Grande que estaba “listo para retomar su papel más importante”, pero la producción finalmente optó por un nuevo elenco.

Fuentes cercanas al rodaje explicaron a Variety que, dado que la historia de La resurrección de Cristo transcurre solo tres días después de la crucifixión, “tenía sentido recastear toda la película”.

“Habrían tenido que hacer todo este trabajo digital, rejuvenecer a los actores, y eso habría sido muy costoso”, dijo una fuente al medio.

Además del nuevo Jesús, el elenco de La resurrección de Cristo incorpora a varios intérpretes europeos y latinoamericanos.

La actriz cubana Mariela Garriga, vista recientemente en Misión Imposible: Sentencia Mortal, interpretará a María Magdalena, papel que originalmente encarnó Monica Bellucci.