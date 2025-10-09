No habrá tregua, vamos con todo contra las bandas criminales: Loya

Derivado del ataque armado registrado el 7 de octubre en Moris, donde tres agentes estatales perdieron la vida en cumplimiento de su deber, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desplegó un operativo especial de búsqueda y contención, por instrucción del Secretario Gilberto Loya Chávez, que dio como un primer resultado la detención de nueve personas por el delito de violación a la ley federal de portación de arma de fuegos y explosivos.

Durante 36 horas de despliegue ininterrumpido, con un estado de fuerza integrado por más de 200 elementos y 40 unidades de la Policía Estatal; con apoyo aéreo de drones de vigilancia y dos helicóptero de la corporación Bell 429, se recorrió la zona serrana del municipio de Moris y sus alrededores.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado, se realizó la investigación que posibilitó la localización de los presuntos agresores y la ejecución precisa del operativo que fue supervisado desde el Centro de Mando C7-iA. Este contó con apoyo tecnológico de la Plataforma de Videovigilancia, que permitió coordinar patrullajes aéreos y terrestres en tiempo real mediante 12 aeronaves no tripuladas y más de 80 Puntos de Monitoreo Inteligente, garantizando una cobertura total del área de búsqueda.

La intervención culminó con la detención de 9 personas, así como el aseguramiento de 13 armas de fuego, 40 cargadores, más de 1,700 cartuchos útiles, seis paquetes con droga y tres vehículos con alteraciones en número de serie.

Los detenidos fueron identificados como Luis Ángel “N” de 42 años, Antonio Ignacio “N” de 45 años, Rafael “N” de 40 años, Diego “N” de 51 años, Óscar Alexis “N” de 22 años, Arnulfo “N” de 53 años, Adrián “N” de 26 años, Aldo Guadalupe “N” de 27 años y Michel Jimena “N” de 19 años. Ellos y todo lo incautado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para proceder con los protocolos operativos.

Cabe destacar que de forma paralela, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las células BOI, se mantiene un dispositivo de vigilancia permanente en la zona serrana, con patrullajes conjuntos para garantizar el control territorial y la continuidad de las acciones operativas.

Con esta acción, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso indeclinable con la justicia y la seguridad de Chihuahua. La institución continuará actuando con determinación, estrategia y legalidad para garantizar la paz, honrar la memoria de quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber y demostrar que en este Estado, el crimen no tiene cabida ni refugio.